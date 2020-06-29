Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 115'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 115'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 115'e yükseldi
29.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:22

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 51 bin 14 testten 1374'ü pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 115 oldu. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 171 bin 809'a yükseldi. 

Bakan Fahretin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 51 bin 14 test yapıldı, yeni 1374 koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken 1214 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, toplam vaka sayısı 198 bin 613, toplam vefat sayısı 5 bin 115, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1018, toplam entübe hasta sayısı 375, toplam iyileşen hasta sayısı 171 bin 809 oldu. 

'YOĞUN BAKIMDAKİ ARTIŞ, OLAĞAN DÜZEYDE'

Bakan Koca, verilere ilişkin, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Manşet

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