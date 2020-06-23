Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 1'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 1'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 1'e yükseldi
23.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:28

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 42 bin 982 testten 1268'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 27 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 1 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı da 162 bin 848'e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 42 bin 982 test yapıldı, 1268 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Virüs nedeniyle 27 kişi hayatını kaybederken 1315 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, toplam vaka sayısı 190 bin 165, toplam vefat sayısı 5 bin 1, toplam yoğun bakım hasta sayısı 893, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı 162 bin 848 oldu. 

'TEDBİRLERE UYARAK YENİ VAKA SAYILARINI AZALTMALIYIZ'

Bakan Fahrettin Koca verilere ilişkin, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız" dedi. 


Kaynak: DHA

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