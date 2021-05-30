Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 405'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 405'e yükseldi

Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 405'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 218 bin 957 testte, 6 bin 933 vaka ile 582 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 134 kişi ile toplam can kaybı 47 bin 405'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 218 bin 957 testte, 6 bin 933 vaka ile 582 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 134 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 763 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 53 milyon 919 bin 848, toplam vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911, toplam vefat sayısı 47 bin 405, toplam ağır hasta sayısı 1390, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 105 bin 42 oldu. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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