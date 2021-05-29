Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 271'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 271'e yükseldi

Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 271'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 222 bin 613 testte, 7 bin 656 vaka ile 605 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 137 kişi ile toplam can kaybı 47 bin 271'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 222 bin 613 testte, 7 bin 656 vaka ile 605 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 180 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 53 milyon 700 bin 891, toplam vaka sayısı 5 milyon 235 bin 978, toplam vefat sayısı 47 bin 271, toplam ağır hasta sayısı 1391, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 94 bin 279 oldu. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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