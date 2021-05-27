Koronavirüs salgınında can kaybı 46 bin 970'e yükseldi

Koronavirüs salgınında can kaybı 46 bin 970'e yükseldiSAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 46 bin 970'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 219 bin 465 testte, 8 bin 426 vaka ile 673 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 183 kişi ile toplam can kaybı 46 bin 970'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 219 bin 465 testte, 8 bin 426 vaka, 673 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 183 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 102 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116, toplam vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, toplam vefat sayısı 46 bin 970, toplam ağır hasta sayısı 1504, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 70 bin 815 oldu. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı