Koronavirüs salgınında can kaybı 45 bin 186'ya yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 217 bin 276 testte, 11 bin 937 vaka ile 916 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 203 kişi ile toplam can kaybı 45 bin 186'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 217 bin 276 testte 11 bin 937 vaka, 916 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 125 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 51 milyon 294 bin 8, toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485, toplam vefat sayısı 45 bin 186, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 232, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 971 bin 245 oldu. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı