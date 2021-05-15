Koronavirüs salgınında can kaybı 44 bin 537'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 44 bin 537'e yükseldi

Koronavirüs salgınında can kaybı 44 bin 537'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgınında can kaybı 44 bin 537'e yükseldiSAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 44 bin 537'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 204 bin 637 testte, 11 bin 472 vaka ile 1084 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 236 kişi ile toplam can kaybı 44 bin 537'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 204 bin 637 testte 11 bin 472 vaka, 1084 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken, 38 bin 814 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 50 milyon 667 bin 653, toplam vaka sayısı 5 milyon 106 bin 862, toplam vefat sayısı 44 bin 537, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 563, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 932 bin 838 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,0, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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