Koronavirüs salgınında can kaybı 41 bin 883'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 41 bin 883'e yükseldi

Koronavirüs salgınında can kaybı 41 bin 883'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 229 bin 491 testte, 26 bin 476 vaka ile 2 bin 414 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 356 kişi ile toplam can kaybı 41 bin 883'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 229 bin 491 testte 26 bin 476 vaka, 2 bin 414 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 356 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 464 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 48 milyon 459 bin 224, toplam vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594, toplam vefat sayısı 41 bin 883, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 418, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 589 bin 501 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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