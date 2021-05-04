Koronavirüs salgınında can kaybı 41 bin 527'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 241 bin 747 testte, 28 bin 997 vaka ile 2 bin 483 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 336 kişi ile toplam can kaybı 41 bin 527'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 241 bin 747 testte 28 bin 997 vaka, 2 bin 483 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 336 kişi hayatını kaybederken, 38 bin 218 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 48 milyon 229 bin 733, toplam vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, toplam vefat sayısı 41 bin 527, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 452, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 554 bin 37 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı