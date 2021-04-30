Koronavirüs salgınında can kaybı 40 bin 131'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 40 bin 131'e yükseldi

Koronavirüs salgınında can kaybı 40 bin 131'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 265 bin 287 testte, 31 bin 891 vaka ile 2 bin 673 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 394 kişi ile toplam can kaybı 40 bin 131'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 265 bin 287 testte 31 bin 891 vaka, 2 bin 673 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 183 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 47 milyon 261 bin 999, toplam vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591, toplam vefat sayısı 40 bin 131, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 534, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 323 bin 897 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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