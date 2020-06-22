Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 974'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 974'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 974'e yükseldi
22.06.2020 20:34 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:57

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 41 bin 413 testten 1212'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 24 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 974 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı da 161 bin 533'e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 41 bin 413 test yapıldı, 1212 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Virüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybederken 1293 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 986 bin 653, toplam vaka sayısı 188 bin 897, toplam vefat sayısı 4 bin 974, toplam yoğun bakım hasta sayısı 846, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 345, toplam iyileşen hasta sayısı 161 bin 533 oldu. 

'İYİLEŞEN SAYISI YENİ VAKANIN ÜZERİNDE'

Bakan Fahrettin Koca verilere ilişkin, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız" dedi. 


Kaynak: DHA

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