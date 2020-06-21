Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 950'ye yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 40 bin 496 testten 1192'si pozitif çıkarken, yaşamını yitiren 23 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 950 oldu. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 160 bin 240'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 40 bin 496 test yapıldı, 1192 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Virüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1412 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 945 bin 240, toplam vaka sayısı 187 bin 685, toplam vefat sayısı 4 bin 950, toplam yoğun bakım hasta sayısı 803, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 327, toplam iyileşen hasta sayısı 160 bin 240 oldu.

'VAKA ARTIŞINA RAĞMEN YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZ DÜŞÜK'

Bakan Faherettin Koca, günlük verilere ilişkin, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük. Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız, bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA