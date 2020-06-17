Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 861'e yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 52 bin 901 testten 1429'u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 861 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 154 bin 640'a yükseldi.

Bakan Koca'nın paylıştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 52 bin 901 test yapıldı, 1429 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirirken, 1261 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 773 bin 904, toplam vaka sayısı 182 bin 727, toplam vefat sayısı 4 bin 861, toplam yoğun bakım hasta sayısı 745, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 306, toplam iyileşen hasta sayısı 154 bin 640 oldu.

BAKAN KOCA UYARDI

Bakan Koca, verilere ilişkin, "Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA