Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 842'ye yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 842'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 842'ye yükseldi
16.06.2020 20:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:35

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 46 bin 800 testten 1467'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 17 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 842 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 153 bin 379'a yükseldi.

Bakan Koca'nın paylıştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 46 bin 800 test yapıldı, 1467 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirirken, 1015 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 721 bin 3, toplam vaka sayısı 181 bin 298, toplam vefat sayısı 4 bin 842, toplam yoğun bakım hasta sayısı 732, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 303, toplam iyileşen hasta sayısı 153 bin 379 oldu.

'TEDBİRLERLE GÜÇLÜYÜZ'

Bakan Koca, verilere ilişkin, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz"  değerlendirmesinde bulundu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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