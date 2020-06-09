Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 729'a yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 729'a yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 729'a yükseldi
09.06.2020 20:24 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:45

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 37 bin 225 testten 993'ü pozitif çıktı, vefat eden 18 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 729 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 144 bin 598'e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 37 bin 225 test yapıldı. 993 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 218 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 415 bin 179, toplam vaka sayısı 172 bin 114, toplam vefat sayısı 4 bin 729, toplam yoğun bakım hasta sayısı 642, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı 144 bin 598 oldu. 

'VİRÜSÜN ETKİSİNİN ZAYIFLADIĞINI GÖSTEREN BİLİMSEL VERİ YOK'

Bakan Koca, görsel ile birlikte, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. 'Normal' olan, tedbirdir" dedi.


Kaynak: DHA

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