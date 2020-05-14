Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 7'ye yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 7'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 7'ye yükseldi
14.05.2020 19:48 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:48

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 34 bin 821 testten 1635'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 55 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 7 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 104 bin 30'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 34 bin 821 test sonucundan 1635 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 55 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken 2 bin 315 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 508 bin 824, toplam vaka sayısı 144 bin 749, toplam vefat sayısı 4 bin 7, toplam yoğun bakım hasta sayısı 963, solunum desteği ihtiyacı duyan toplam entübe hasta sayısı 508, toplam iyileşen hasta sayısı ise 104 bin 30 oldu.

'İYİLEŞME ORANI YÜZDE 71,8'

Bakan Fahrettin Koca tabloya ilişkin, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71,8. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske artı 1,5 metre sosyal mesafe" değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: DHA

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