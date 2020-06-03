Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 609'a yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 52 bin 305 testten 867'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 24 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 609 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 130 bin 852'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 52 bin 305 test yapıldı, 867 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirirken, 931 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 155 bin 349, toplam vaka sayısı 166 bin 422, toplam vefat sayısı 4 bin 609, toplam yoğun bakım hasta sayısı 612, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 261, toplam iyileşen hasta sayısı 130 bin 852 oldu.

'TEDBİRLERLE BU DÜŞÜŞÜ DAHA DA HIZLANDIRALIM'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "1 ay önce bugün 1424 olan yoğun bakım hasta sayımız yüzde 57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız yüzde 66, günlük vaka sayımızsa yüzde 48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. Tedbirlerle bu düşüşü daha da hızlandıralım" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA