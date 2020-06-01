Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 563'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 563'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 563'e yükseldi
01.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:44

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 31 bin 525 testten 827'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 23 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 563 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 128 bin 947'ye yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 31 bin 525 test yapıldı, 827 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirirken, 974 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 70 bin 719, toplam vaka sayısı 164 bin 769, toplam vefat sayısı 4 bin 563, toplam yoğun bakım hasta sayısı 651, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 283, toplam iyileşen hasta sayısı 128 bin 947 oldu. 

'DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: DHA

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