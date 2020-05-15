Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 55'e yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 38 bin 565 testten 1708'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 48 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 55 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 106 bin 133'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 38 bin 565 test sonucundan 1708 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 48 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 2 bin 103 kişi de iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 547 bin 389, toplam vaka sayısı 146 bin 457, toplam vefat sayısı 4 bin 55, toplam yoğun bakım hasta sayısı 944, toplam entübe hasta sayısı 490, toplam iyileşen hasta sayısı ise 106 bin 133 oldu.

'VAKA SAYIMIZDA KISMİ ARTIŞ VAR'

Bakan Koca tabloya ilişkin, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre sosyal mesafe." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -

Kaynak: DHA