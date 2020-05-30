Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 515'e yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 39 bin 230 testten 983'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 26 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 515 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 126 bin 984'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 39 bin 230 test yapıldı, 983 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirirken, 1021 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 3 bin 594, toplam vaka sayısı 163 bin 103, toplam vefat sayısı 4 bin 515, toplam yoğun bakım hasta sayısı 649, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 308, toplam iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu.

'DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3 bin arttı. Yeni vaka sayımız binin altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA