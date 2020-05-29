Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 489'a yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 489'a yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 489'a yükseldi
29.05.2020 19:30 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:33

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 36 bin 155 testten 1141'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 28 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 489 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 125 bin 963'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 36 bin 155 test yapıldı, 1141 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirirken, 1594 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 964 bin 364, toplam vaka sayısı 162 bin 120, toplam vefat sayısı 4 bin 489, toplam yoğun bakım hasta sayısı 662, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 324, toplam iyileşen kişi sayısı ise 125 bin 963 oldu.

'KONTROLLÜ SOSYAL HAYATLA RİSKTEN KAÇINALIM'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, Maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım" değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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