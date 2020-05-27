Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 431'e yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre bugün yapılan 21 bin 43 testten 1035'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 34 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 431 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 122 bin 793'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 21 bin 43 test yapıldı, 1035 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 34 kişi yaşamını yitirirken, 1286 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 894 bin 650, toplam vaka sayısı 159 bin 797, toplam vefat sayısı 4 bin 431, toplam yoğun bakım hasta sayısı 723, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 331, toplam iyileşen hasta sayısı ise 122 bin 793 oldu.

'ÖZGÜRLÜĞÜN İSTEDİĞİ ÖZVERİYİ GÖSTERELİM'Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,

Kaynak: DHA