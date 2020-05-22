Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 276'ya yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 37 bin 507 testten 952'si pozitif çıkarken, yaşamını yitiren 27 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 276 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 116 bin 111'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 37 bin 507 test yapıldı, 952 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 27 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 1121 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle; toplam test sayısı 1 milyon 767 bin 495, toplam vaka sayısı 154 bin 500, toplam vefat sayısı 4 bin 276, toplam yoğun bakım hasta sayısı 800, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı ise 116 bin 111 oldu.

'YENİ HAYAT TARZIMIZ, KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT'

Bakan Koca, verilere ilişkin, "Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı binin altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız, kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu, maske artı 1,5 metre sosyal mesafe" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA