Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 171'e yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 25 bin 141 testten 1158'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 31 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 171 oldu. Toplam iyileşen hata sayısı ise 111 bin 577'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 25 bin 141 test yapıldı, 1158 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 31 kişi vefat ederken, 1615 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 1 milyon 650 bin 135, toplam vaka sayısı 150 bin 591, toplam vefat sayısı 4 bin 171, toplam yoğun bakım hasta sayısı 903, toplam entübe hasta sayısı 443, toplam iyileşen hasta sayısı ise 111 bin 577 oldu.

'KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINA KARŞI VERDİĞİMİZ MÜCADELEDE EVDE KALDIĞIMIZ GÜNLERİN ROLÜ ÇOK BÜYÜK'

Bakan Koca, verilere ilişkin, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA