Koronavirüs salgınında can kaybı 38 bin 11'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 38 bin 11'e yükseldi

Koronavirüs salgınında can kaybı 38 bin 11'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgınında can kaybı 38 bin 11'e yükseldiSAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 38 bin 11'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 281 bin 183 testte, 40 bin 596 vaka ile 2 bin 905 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 339 kişi ile toplam can kaybı 38 bin 11'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 281 bin 183 testte 40 bin 596 vaka, 2 bin 905 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 339 kişi hayatını kaybederken, 52 bin 297 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 45 milyon 623 bin 978, toplam vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416, toplam vefat sayısı 38 bin 11, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 511, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 22 bin 408 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

ANKARA, - 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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