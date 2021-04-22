Koronavirüs salgınında can kaybı 37 bin 329'a yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 37 bin 329'a yükseldi

Koronavirüs salgınında can kaybı 37 bin 329'a yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgınında can kaybı 37 bin 329'a yükseldiSAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 37 bin 329'a yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 312 bin 109 testte, 54 bin 791 vaka ile 3 bin 128 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 354 kişi ile toplam can kaybı ise 37 bin 329'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 312 bin 109 testte 54 bin 791 vaka, 3 bin 128 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 354 kişi hayatını kaybederken, 65 bin 593 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 45 milyon 40 bin 704, toplam vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382, toplam vefat sayısı 37 bin 329, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 463, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 909 bin 935 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

ANKARA, - 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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