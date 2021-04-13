Koronavirüs salgınında can kaybı 34 bin 182'ye yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 34 bin 182'ye yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Koronavirüs salgınında can kaybı 34 bin 182'ye yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

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19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 301 bin 68 testte, 54 bin 562 vaka ile 2 bin 671 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 243 kişi ile toplam can kaybı da 34 bin 182'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 301 bin 68 testte 54 bin 562 vaka, 2 bin 671 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 243 kişi hayatını kaybederken, 41 bin 218 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 41 milyon 892 bin 922, toplam vaka sayısı 3 milyon 903 bin 573, toplam vefat sayısı 34 bin 182, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 891, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 372 bin 629 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34,9 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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