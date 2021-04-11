Koronavirüs salgınında can kaybı 33 bin 939'a yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronavirüs salgınında can kaybı 33 bin 939'a yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Koronavirüs salgınında can kaybı 33 bin 939'a yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri 15 maddede sıraladı
Sağlık Bakanlığı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri 15 maddede sıraladı

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 294 bin 274 testte, 50 bin 678 vaka ile 2 bin 548 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 237 kişi ile toplam can kaybı da 33 bin 939'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 294 bin 274 testte 50 bin 678 vaka, 2 bin 548 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 194 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854, toplam vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11, toplam vefat sayısı 33 bin 939, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 824, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 331 bin 411 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Ajda Pekkan Burak Deniz Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Arda Turan Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgınında can kaybı 33 bin 939'a yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 20:04:59. #1.16#
title