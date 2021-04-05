Koronavirüs salgınında can kaybı 32 bin 456'ya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronavirüs salgınında can kaybı 32 bin 456'ya yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Koronavirüs salgınında can kaybı 32 bin 456'ya yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 245 bin 496 testte, 42 bin 551 vaka ile 1706 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 193 kişi ile toplam can kaybı 32 bin 456'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 245 bin 496 testte 42 bin 551 vaka, 1706 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 627 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595, toplam vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, toplam vefat sayısı 32 bin 456, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 407, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 130 bin 977 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgınında can kaybı 32 bin 456'ya yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 20:41:21. #1.16#
title