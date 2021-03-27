Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 923'ye yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 923'ye yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 923'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

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SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 223 bin 214 testte, 30 bin 21 vaka ile 1281 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 151 kişi ile toplam can kaybı 30 bin 923'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 223 bin 214 testte 30 bin 21 vaka, 1281 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 151 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 892 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 37 milyon 657 bin 127, toplam vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115, toplam vefat sayısı 30 bin 923, toplam ağır hasta sayısı1886, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 939 bin 929 oldu. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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