Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 619'a yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 619'a yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 619'a yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

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19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 222 bin 753 testte, 28 bin 731 vaka ile 1210 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 157 kişi ile toplam can kaybı 30 bin 619'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 222 bin 753 testte 28 bin 731 vaka, 1210 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 186 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 37 milyon 212 bin 928, toplam vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13, toplam vefat sayısı 30 bin  619, toplam ağır hasta sayısı 1790, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 900 bin 829 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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