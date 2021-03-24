Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 462'ye yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 462'ye yükseldi

24.03.2021 21:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:09
Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 462'ye yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 221 bin 738 testte, 29 bin 762 vaka ile 1142 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 146 kişi ile toplam can kaybı 30 bin 462'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 221 bin 738 testte 29 bin 762 vaka, 1142 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 146 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 761 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 36 milyon 990 bin 175, toplam vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, toplam vefat sayısı 30 bin 462, toplam ağır hasta sayısı 1720, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 881 bin 643 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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