Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 786'ya çıktı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 36 bin 187 testten 1542'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 47 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 786 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 92 bin 691'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 36 bin 187 test yapıldı, 1542 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 47 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 211 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 370 bin 598, toplam vaka sayısı 138 bin 657, toplam vefat sayısı 3 bin 786, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1154, toplam entübe hasta sayısı 598 ve toplam iyileşen hasta sayısı 92 bin 691 oldu.

'DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR'

Bakan Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" açıklamasında bulundu.

ANKARA,

Kaynak: DHA