Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 397'ye yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 397'ye yükseldi

Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 397'ye yükseldi
03.05.2020 19:23 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:23

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 24 bin 1 testten 1670'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 61 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 397 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 63 bin 151'e yükseldi. Bakan Koca, 11 Mart7tan bugüne ilk kez bugün, iyileşen hasta sayısının, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçtiğine dikket çekerek, tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 24 bin 1 test yapıldı, 1670 yeni vaka tanısı konuldu. 61 kişi vefat etti ve 4 bin 892 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 135 bin 367, toplam vaka sayısı 126 bin 45, toplam vefat sayısı 3 bin 397, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1424, toplam entübe hasta sayısı 766, toplam iyileşen hasta sayısı ise 63 bin 151 olarak açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, tablo ile birlikte yaptığı değerlendirmede, "11 Mart'tan bu yana, ilk kez bugün, iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak" dedi. 

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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