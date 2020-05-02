Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 336'ya yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 36 bin 318 testten 1983'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 78 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 336 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 58 bin 259'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 36 bin 318 test yapıldı, 1983 yeni vaka tanısı konuldu. 78 kişi vefat etti ve 4 bin 451 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366, toplam vaka sayısı 124 bin 375, toplam vefat sayısı 3 bin 336, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1445, toplam entübe hasta sayısı 778, toplam iyileşen hasta sayısı ise 58 bin 259 olarak açıklandı.

'VAKA SAYISI İLK KEZ 2 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ'

Bakan Fahrettin Koca, tablo ile birlikte yaptığı değerlendirmede, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın" dedi.

Kaynak: DHA