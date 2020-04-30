Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 174'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 174'e yükseldi

Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 174'e yükseldi
30.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:42

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 42 bin 4 testten 2 bin 615'i pozitif çıktı, vefat eden 93 kişi ile birlikte toplam can kaybı 3 bin 174 oldu. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 48 bin 886'ya yükseldi. 

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan tabloya göre; bugün 42 bin 4 test yapıldı, 2 bin 615 yeni koronavirüs tanısı konuldu, 93 kişi vefat etti ve 4 bin 846 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda, toplam test sayısı 1 milyon 33 bin 617, toplam vaka sayısı 120 bin 204, toplam vefat sayısı 3 bin 174, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1514, toplam entübe hasta sayısı 803, toplam iyileşen kişi sayısı ise 48 bin 886 olarak açıklandı. 

'VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ ÖNGÖRÜLEBİLİR SEYİRDE'Bakan Fahrettin Koca, tablo ile birlikte paylaştığı açıklamada, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım" dedi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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