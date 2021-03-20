Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 959'a yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 959'a yükseldi

20.03.2021 20:29 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:39
Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 959'a yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 190 bin 129 testte, 21 bin 61 vaka ile 958 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 95 kişi ile toplam can kaybı 29 bin 959'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 190 bin 129 testte 21 bin 61 vaka, 958 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 815 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 36 milyon 165 bin 468, toplam vaka sayısı 2 milyon 992 bin 694, toplam vefat sayısı 29 bin 959, toplam ağır hasta sayısı 1538, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 807 bin 572 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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