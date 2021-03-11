Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 290'a yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 290'a yükseldi

11.03.2021 21:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:24
Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 290'a yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 146 bin 386 testte, 14 bin 46 vaka ile 821 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 63 kişi ile toplam can kaybı 29 bin 290'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 146 bin 386 testte 14 bin 46 vaka, 821 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 231 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 34 milyon 694 bin 624, toplam vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989, toplam vefat sayısı 29 bin 290, toplam ağır hasta sayısı 1310, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 659 bin 93 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop
Magazin Hülya Avşar Demet Akbağ Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Mustafa Er Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 290'a yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 21:25:00. #1.15#
title