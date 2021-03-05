Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 901'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 901'e yükseldi

05.03.2021 20:33 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:37
Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 901'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 138 bin 214 testte, 11 bin 302 vaka ile 698 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 62 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 901'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 138 bin 214 testte 11 bin 302 vaka, 698 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 711 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 33 milyon 854 bin 960, toplam vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460, toplam vefat sayısı 28 bin 901, toplam ağır hasta sayısı 1232, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 608 bin 848 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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