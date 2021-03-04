Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 839'a yükseldi
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Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 839'a yükseldi

04.03.2021 22:08 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:22
Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 839'a yükseldi

Son dakika haberler: Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 839'a yükseldiSAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 839'a yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 137 bin 885 testte, 11 bin 322 vaka ile 685 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 68 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 839'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 137 bin 885 testte 11 bin 322 vaka, 685 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 873 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 33 milyon 716 bin 746, toplam vaka sayısı 2 milyon 746 bin 158, toplam vefat sayısı 28 bin 839, toplam ağır hasta sayısı 1220, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 601 bin 137 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

ANKARA, - 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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