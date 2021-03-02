Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 706'ya yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 706'ya yükseldi

02.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:44
Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 706'ya yükseldi

Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 706'ya yükseldiSAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 706'ya yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 135 bin 291 testte, 11 bin 837 vaka ile 668 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 68 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 706'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 135 bin 291 testte 11 bin 837 vaka, 668 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 892 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 33 milyon 440 bin 843, toplam vaka sayısı 2 milyon 723 bin 316, toplam vefat sayısı 28 bin 706, toplam ağır hasta sayısı 1227, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 586 bin 73 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

ANKARA, - 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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