Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 569'a yükseldi ?
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Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 569'a yükseldi ?

28.02.2021 19:22 | Son Güncelleme: 28.02.2021 19:26
Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 569'a yükseldi ?

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 109 bin 639 testte, 8 bin 424 vaka ile 610 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 66 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 569'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 109 bin 639 testte 8 bin 424 vaka, 610 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 511 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 33 milyon 175 bin 016, toplam vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, toplam vefat sayısı 28 bin 569, toplam ağır hasta sayısı 1191, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 572 bin 234 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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