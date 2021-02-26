Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 432'ye yükseldi
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Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 432'ye yükseldi

26.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:58
Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 432'ye yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 128 bin 387 testte, 9 bin 205 vaka ile 649 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 74 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 432'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 128 bin 387 testte 9 bin 205 vaka, 649 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 282 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 939 bin 661, toplam vaka sayısı 2 milyon 683 bin 971, toplam vefat sayısı 28 bin 432, toplam ağır hasta sayısı 1195, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 556 bin 785 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 48.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30.4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99.9 şeklinde yer aldı.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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