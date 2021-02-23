Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 213'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 213'e yükseldi

23.02.2021 21:20 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:29
Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 213'e yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 123 bin 734 testte, 9 bin 107 vaka ile 633 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 75 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 213'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 123 bin 734 testte 9 bin 107 vaka, 633 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 75 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 546 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 560 bin 732, toplam vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633, toplam vefat sayısı 28 bin 213, toplam ağır hasta sayısı 1185, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 534 bin 996 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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