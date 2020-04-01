Koronavirüs salgınında can kaybı 277'ye yükseldi
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Sağlık

Koronavirüs salgınında can kaybı 277'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148'inin pozitif çıktığını, 63 kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.

01.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:26
Koronavirüs salgınında can kaybı 277'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148'inin pozitif çıktığını, 63 kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 277'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca toplantıda, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Koca, bugün yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148'inin pozitif çıktığını, 63 kişinin ise koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Koca, toplam test sayısını 106 bin 799, toplam vaka sayısını 15 bin 679, toplam vefat sayısını 277, toplam yoğun bakım hasta sayısını 979, toplam entübe hasta sayısını 692, toplam iyileşen hasta sayısını ise 333 olarak açıkladı.


Kaynak: DHA

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