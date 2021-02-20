Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 983'e yükseldi
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Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 983'e yükseldi

20.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:47
Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 983'e yükseldi

Bir son dakika haberine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 118 bin 911 testte, 7 bin 857 vaka ile 635 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 80 kişi ile toplam can kaybı 27 bin 983'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 118 bin 911 testte 7 bin 857 vaka, 635 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 80 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 210 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 217 bin 77, toplam vaka sayısı 2 milyon 631 bin 876, toplam vefat sayısı 27 bin 983, toplam ağır hasta sayısı 1180, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 518 bin 758 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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