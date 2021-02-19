Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 903'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 903'e yükseldi

19.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:31
Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 903'e yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 116 bin 674 testte, 7 bin 419 vaka ile 638 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 82 kişi ile toplam can kaybı 27 bin 903'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 116 bin 674 testte 7 bin 419 vaka, 638 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 82 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 498 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 98 bin 166, toplam vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19, toplam vefat sayısı 27 bin 903, toplam ağır hasta sayısı 1185, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 511 bin 548 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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