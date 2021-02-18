Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 821'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 821'e yükseldi

18.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:19
Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 821'e yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 115 bin 406 testte, 7 bin 241 vaka ile 640 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 83 kişi ile toplam can kaybı 27 bin 821'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 115 bin 406 testte 7 bin 241 vaka, 640 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 83 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 217 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 31 milyon 981 bin 492, toplam vaka sayısı 2 milyon 616 bin 600, toplam vefat sayısı 27 bin 821, toplam ağır hasta sayısı 1187, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 504 bin 50 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Buse Varol Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Deniz Türüç Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 821'e yükseldi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 21:25:16. #1.16#
title