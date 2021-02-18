Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 821'e yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 115 bin 406 testte, 7 bin 241 vaka ile 640 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 83 kişi ile toplam can kaybı 27 bin 821'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 115 bin 406 testte 7 bin 241 vaka, 640 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 83 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 217 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 31 milyon 981 bin 492, toplam vaka sayısı 2 milyon 616 bin 600, toplam vefat sayısı 27 bin 821, toplam ağır hasta sayısı 1187, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 504 bin 50 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı