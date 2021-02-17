Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 738'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 738'e yükseldi

17.02.2021 21:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:31
Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 738'e yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 117 bin 121 testte, 7 bin 325 vaka ile 649 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 86 kişi ile toplam can kaybı 27 bin 738'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 117 bin 121 testte 7 bin 325 vaka, 649 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 86 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 209 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 31 milyon 866 bin 86, toplam vaka sayısı 2 milyon 609 bin 359, toplam vefat sayısı 27 bin 738, toplam ağır hasta sayısı 1193, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 496 bin 833 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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