Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 900'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 900'e yükseldi

08.02.2021 19:08 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:12
Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 900'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 139 bin 378 testte, 8 bin 103 vaka ile 632 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 103 kişi ile toplam can kaybı 26 bin 900'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 139 bin 378 testte 8 bin 103 vaka, 632 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 103 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 567 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 30 milyon 755 bin 784, toplam vaka sayısı 2 milyon 539 bin 559, toplam vefat sayısı 26 bin 900, toplam ağır hasta sayısı 1310, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 449 bin 273 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3.7, yatak doluluk oranı yüzde 47.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29.1, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99.9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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